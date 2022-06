Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 25-jähriger wird bei Diebstahlshandlung gestört - Einlieferung Gefängnis

Am Donnerstag, den 9. Juni 2022 informierte gegen 13:00 Uhr ein achtsamer Bürger die Landespolizei über einen möglichen Buntmetalldiebstahl nahe des Bahnhofes Magdeburg-Buckau. Als der Tatverdächtige den Zeugen bemerkte, warf er das Erdungskabel ins Gras und flüchtete. Eine Streife der Landespolizei und die, kurze Zeit später informierte, zuständige Bundespolizei verlegten umgehend zum Ort des Geschehens und suchten nach dem Flüchtigen. Landespolizisten stellten den 25-Jährigen noch im Nahbereich des Bahnhofes. Bei der sich anschließenden Personalienfeststellung und Überprüfung dieser in den polizeilichen Fahndungssystemen, wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg den jungen Mann per Vollstreckungshaftbefehl sucht. Wegen Diebstahls wurde er im November 2020 vom Amtsgericht Magdeburg zu einer Geldstrafe von 1000 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Lediglich einen geringen Teil der geforderten Geldstrafe beglich der 25-Jährige bisher, folglich erging im Mai dieses Jahres der Haftbefehl. Die Beamten eröffneten dem Mann diesen und nahmen ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit in die Diensträume der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Bundespolizisten diverses Werkzeug unter anderem einen Bolzenschneider und eine betäubungsmittelähnliche Substanz, vermutlich Heroin, fest und sicher. Da der 25-Jährige die sofortige Zahlung von 820 EURO aufgrund fehlender Mittel nicht wahrnehmen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Burg verbracht. Zudem erwarten ihn Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

