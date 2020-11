Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 21-jähriger Randalierer wirft mit Steinen, Warnbarken und Flaschen nach Bahnmitarbeitern und Bundespolizisten

HalleHalle (ots)

Am frühen Montagmorgen, den 2. November 2020 wurde die Bundespolizei in Halle um 03:00 Uhr durch Mitarbeiter der Bahn um Unterstützung gebeten. Ein Mann randalierte am Haupteingang des Hauptbahnhofes und warf mit Steinen in der Größe von 10 x 10 Zentimetern, die er von der angrenzenden Baustelle entnahm, um sich. Nach Eintreffen von vier Bundespolizisten nutzte er diese Steine sowie Flaschen und Warnbaken als Wurfgeschoße und schmiss diese sowohl in Richtung der Mitarbeiter der Bahn, als auch der Bundespolizisten. Glücklicherweise konnten alle Betroffenen den Steinen ausweichen und wurden nicht verletzt. Die Person musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Während der polizeilichen Maßnahmen und auf den sich anschließenden Weg zur Dienststelle leiste der 21-Jährige massiv Widerstand. Ein alsdann durchgeführter Atemalkoholtest ergab nichts, ein Drogentest verlief hingegen positiv. Daraufhin wurde ein Notarzt angefordert, der den Mann in ein Krankenhaus einliefern ließ. Den Deutschen erwarten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen und Tätliche Angriffe auf Vollzugsbeamte.

