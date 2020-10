Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ganze Litanei an Straftaten: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl

Halle (ots)

Am Samstag, den 3. Oktober 2020 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 22:00 Uhr in einer S-Bahn im Bereich Halle einen Reisenden. Der Abgleich der Personalien des 18-Jährigen im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Chemnitz vom 25. September dieses Jahres. Demnach wird ihn der unerlaubte Besitz von sowie der Handel mit Betäubungsmitteln in drei Fällen, Computerbetrug in 10 Fällen, Diebstahl in zwei Fällen sowie Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Da der Mann flüchtig war, erging der Haftbefehl. Dieser wurde dem Mann durch die Bundespolizisten eröffnet und dem Deutschen die Festnahme ausgesprochen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter wurde der Mann am Sonntag, den 4. Oktober im Amtsgericht Halle vorgeführt. Der Haftbefehl wurde bestätigt und der Gesuchte anschließend der Justizvollzugsanstalt Raßnitz zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell