BPOLI MD: Einfach von Zuhause - Einstellungsberatung der Bundespolizei online per Video-Chat

Ihr habt Interesse an dem Beruf eines Bundespolizisten? Am Montag, den 29. Juni 2020 und am Mittwoch, den 01. Juli 2020 könnt Ihr jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr per Video-Chat mit unseren Einstellungsberatern der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt in Kontakt treten. Wie funktioniert das Ganze? An den jeweils oben genannten Messetagen auf die Website www.parentum.de/online gehen. Die Messe und Aussteller Bundespolizei wählen. Deinen Namen eingeben, Mikrofon und Kamera freigeben und das Chatten kann beginnen. Es ist kein Download erforderlich, zudem kostenfrei und ohne Anmeldung! Ganz einfach, direkt von Zuhause oder unterwegs. Neben der Vorstellung der vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Bundespolizei können sich Interessierte im Rahmen einer Einstellungsberatung über die Chancen, Perspektiven und Anforderungen bei der Bundespolizei informieren. Wenn Du gern mit Menschen im Team zusammenarbeitest und einen interessanten, abwechslungsreichen sowie vielseitigen Beruf suchst, dann ist eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundespolizei genau das Richtige! Unsere Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Chats mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Nutzt die Chance und logt Euch ein!

