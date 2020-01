Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zugscheibe mit unbekannten Gegenstand beworfen - Einsatz Polizeihubschrauber- Zeugenaufruf der Bundespolizei

Burg-Genthin (ots)

Am Donnerstag, den 16. Januar 2020 wurde die Bundespolizei in Magdeburg gegen 18.30 Uhr durch eine Zugbegleiterin über einen Bewurf eines Regionalexpresses informiert. Demnach bewarfen derzeit noch unbekannte Täter mittels eines unbekannten Gegenstandes den Zug. Ein Reisender, der sich in dem betroffenen Regionalexpress befand, vernahm um 18.23 Uhr nach der Ausfahrt des Zuges aus dem Bahnhof Burg in Richtung Genthin einen lauten Knall und setzte die Zugbegleiterin darüber in Kenntnis. Diese bemerkte bei der Nachschau eine beschädigte Fensterscheibe im letzten Waggon. Die äußere Scheibe wies einen Einschlag auf und war komplett zersplittert. Auch die Innenscheibe wurde beschädigt. Glücklicherweise erfolgte durch das unbekannte Geschoss kein Durchschlag durch die innere Scheibe und es gab keine Verletzten. Die Bundespolizei brachte daraufhin sofort mehrere Streifen sowie den Polizeihubschrauber zum Einsatz. Diese suchten den kompletten Bahnstreckenverlauf von Burg in Richtung Genthin ab, fanden jedoch keine Hinweise auf den oder die Täter. Bei dieser Tat handelt es sich um eine schwerwiegende Straftat, bei der es zu weitaus höheren Sach- und auch Personenschäden hätte kommen können. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Ergreifung des beziehungsweise der Täter: Wer hat zur Tatzeit am Bahnhof Burg Personen in Gleisnähe gesehen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

