BPOLI MD: 26-jähriger "Schwarzfahrer" greift Zugbegleiter an und leistet erheblichen Widerstand gegen Bundespolizisten - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 08. Februar 2019, gegen 10:45 Uhr informierte ein Zugbegleiter die Bundespolizei in Magdeburg über einen "Schwarzfahrer" im Zug. Der 26-Jährige war ohne Zugticket von Roßlau nach Dessau Hauptbahnhof unterwegs. Er soll auch den 20-jährigen Zugbegleiter und dessen 40-jährigen Kollegen beleidigt und bedroht haben. Zudem schlug der "Schwarzfahrer" den 20-jährigen Kundenbetreuer mit der Faust ins Gesicht. Der Kundenbetreuer gab eine detaillierte Personenbeschreibung von dem Täter ab. Infolgedessen stellte eine sofort eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Dessau am Ausgang des Dessauer Hauptbahnhofs den flüchtigen Täter.

Zur Feststellung seiner Identität wurde der "Schwarzfahrer" mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen, dabei versuchte er sich der polizeilichen Maßnahme durch losreißen zu widersetzen, schlug und spuckte wiederholt in Richtung der Beamten. Der Mann wurde gefesselt. Auf der Dienststelle beleidigte und bedrohte der "Schwarzfahrer" weiter kontinuierlich die Einsatzkräfte. Zudem führte der Mann einen totalgefälschten 50 Euro-Schein mit sich. Angaben zur Herstellung und Verwendung des falschen Scheines verweigerte er.

Der geschlagene Zugbegleiter beendete nach dem Angriff seinen Dienst und begibt sich in ärztliche Behandlung. Der aufgefundene 50-Euro-Schein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der "Schwarzfahrer" die Wache der Bundespolizei verlassen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Inverkehrbringens von Falschgeld sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Feststellung weiterer Zeugen. Wer hat am heutigen Vormittag von 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr den geschilderten Sachverhalt im Zug von Roßlau nach Dessau Hauptbahnhof beobachtet und kann weitere Informationen mitteilen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Hinweise können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage gegeben werden.

