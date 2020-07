Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Erfurt (ots)

Bundespolizisten vollstreckten gestern Nachmittag einen Haftbefehl in einer Regionalbahn, die von Erfurt in Richtung Neudietendorf unterwegs war. Bei der Überprüfung der Personalien eines 26-jährigen Deutschen kam heraus, dass für diesen ein Haftbefehl vorlag. Den Haftbefehl hatte die Erfurter Staatsanwaltschaft erlassen, weil der Mann ein gegen ihn verhängtes Bußgeld bislang nicht bezahlt hatte. Nur weil er in der Lage war die 200 Euro vor Ort zu bezahlen, konnte er auf freien Fuß belassen werden.

