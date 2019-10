Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann droht mit Axt in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Die Landespolizei informierte gestern Abend die Bundespolizei, dass ein Mann andere Personen mit einer Axt bedroht. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:00 Uhr in Nordhausen. Dabei soll der 40-jährige Deutsche zwei 17- und 19-jährige Frauen bedroht haben. Als eine der beiden dem Täter die Waffe aus der Hand schlagen wollte, verletzte sie sich im Gesicht. Bundespolizisten erkannten den Mann mit der Axt am Gürtel im Bahnhof Nordhausen und nahmen ihn fest. Dies gelang erst nach mehrmaliger Aufforderung. Zur Eigensicherung hatten die Beamten ihre Schusswaffen gezogen. In der Folge übergaben sie den Tatverdächtigen an die Landespolizei, die für die weiteren Ermittlungen zuständig ist.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online,

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell