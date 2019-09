Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Belästigung endet im gegenseitigen Beißen

Erfurt (ots)

Ein 31-jähriger Deutscher belästigte gestern eine 20-Jährige nahe des Erfurter Hauptbahnhofes. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 20:00 Uhr in der Straßenbahnunterführung am Bahnhof. Der 31-Jährige soll die Frau gegen ihren Willen angefasst und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Als der Mann trotz Aufforderung nicht von ihr abließ, schlug ihm die 20-Jährige ins Gesicht und biss ihm in den Finger. Daraufhin biss sie der Mann in die Schultern und in den Arm. Eine Streife der Bundespolizei stellte den Täter noch im Bahnhof. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Gegen den in Rudolstadt wohnenden Mann hat die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

