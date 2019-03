Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reisender verletzt Mitarbeiter der Bahn

Weimar (ots)

Ein Reisender hat gestern Abend einen Mitarbeiter der Bahn verletzt. Der 43-jährige Deutsche war vom Zugbegleiter eines Regionalexpress von der Fahrt ausgeschlossen worden, weil er sich der Fahrscheinkontrolle entziehen wollte. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Göttingen nach Glauchau. Da der Mann den Zug in Weimar trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, kam eine Streife der DB Sicherheit vor Ort, um das Hausrecht durchzusetzen. Auch dieser gegenüber widersetzte sich der 43-Jährige, verletzte dabei einen der Mitarbeiter leicht am Kopf und beschädigte dessen Brille. Die Bundespolizei leitete gegen den in Gotha wohnenden Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

