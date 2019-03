Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Neues Personal für die Bundespolizei in Thüringen

Erfurt (ots)

Die Einstellungsoffensive der Bundespolizei kommt jetzt auch in Thüringen an. 24 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte die Bundespolizeiinspektion Erfurt willkommen heißen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen haben in der vergangenen Woche ihre Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst erfolgreich abgeschlossen und heute ihren Dienst in Erfurt angetreten. Begrüßt wurden sie dabei von Inspektionsleiter Torsten Röser, der sich über die Verstärkung für seine Dienststelle in Thüringen freut. Die neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister werden vorranging in der Landeshauptstadt eingesetzt.

