BPOLI EF: Mann gewürgt, Bundespolizei muss eingreifen

Eine Streife der Bundespolizei überwachte gestern kurz vor Mitternacht die Ankunft eines Zuges mit Fußballfans im Bahnhof Altenburg. Circa 20 Personen waren mit einer Regionalbahn aus Leipzig angekommen. Kurz darauf hörten die Beamten Schreie, die aus Richtung einer der Abgänge vom Bahnsteig kamen. Dorthin geeilt sahen sie einen Mann, der einen anderen am Boden hielt und würgte. Zugleich machte er Anstalten, mit der erhobenen Faust auf diesen einzuschlagen. Die Beamten trennten die beiden, die sich dennoch weiter gegenseitig verbal provozierten und versuchten aufeinander loszugehen. Gegen den 22-jährigen Deutschen, der den anderen gewürgt hatte, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Der so angegriffene 47-jährige Deutsche war offensichtlich nicht verletzt worden, gab aber an, dass durch den Angriff sein Mobiltelefon beschädigt worden sei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide ihren Heimweg in unterschiedliche Richtungen fortsetzen.

