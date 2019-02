Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ehrliche Finderin

Erfurt (ots)

Als ehrliche Finderin erwies sich am Sonntag eine 12-Jährige. Das Mädchen hatte ein Mobiltelefon in der Toilettenanlage des Erfurter Hauptbahnhofes gefunden und bei der Dienstelle der Bundespolizei abgegeben. Eine 15-Jährige hatte das Telefon dort vergessen. Kurz darauf rief die Eigentümerin ihre eigene Mobilrufnummer an und stellte erleichtert fest, dass sich ihr Telefon im Gewahrsam der Bundespolizei befindet. Dort wird sie es in den nächsten Tagen abholen. Der Dank geht an die ehrliche Finderin.

Wussten Sie schon, die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell