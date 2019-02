Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Freiwillig zur Polizei, eine Anzeige gab es trotzdem

Erfurt (ots)

Weil er eine Geldstrafe für seinen Bruder bezahlen wollte, bekam ein Syrer eine Anzeige.

Der 20-Jährige kam gestern zur Dienststelle der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof und wollte eine Geldstrafe für seinen Bruder bezahlen. Diesen hatten Beamte der Bayerischen Landespolizei in Hof festgenommen. Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Erfurt gesucht worden. Er war in zwei Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt worden und hatte diese nicht bezahlt. Die mehr als 500 Euro wollte sein Bruder nunmehr bei der Bundespolizei in Erfurt einzahlen. Bei der Überprüfung der Personalien des 20-Jährigen kam heraus, dass dieser unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist war und sich hier unerlaubt aufhält. Dafür bekam er selbst eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

