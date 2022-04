Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Angriff auf S-Bahn mit Fußballfans - Bundespolizei sucht Zeugen

Haltepunkt Böhlen Werke (ots)

Gestern Abend wurde eine S- Bahn gezielt angegriffen. In dem Zug Richtung Zwickau befanden sich unter anderem auch Fußballfans, auf der Rückreise von ihrem Spiel. Die Bahn wurde bereits am Haltepunkt Böhlen Werke von 20- 25 Ver-mummten erwartet. Die Täter bewarfen den Zug mit Schottersteinen und versuchten gewaltsam in die Bahn einzudringen. Dabei durchschlugen mehrere Steine die Scheiben. In deren Folge eine Person leicht verletzt wurde. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray der Bundespolizisten im Zug, konnte ein Eindringen der Gewalttäter verhindert werden. Als die alarmierten Streifen von Bundes- und Landespolizei am Halte-punkt eintrafen, fehlte von den Tätern jede Spur. Die Bundespolizeiinspektion Leipzig leitete gegen die Personengruppe ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch unter Gewaltanwendung ein und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer kann sachdienliche Angaben machen zu der gesuchten Personen-gruppe oder der Tathandlung, die sich gestern den 06. April 2022 gegen 21:30 Uhr am Haltepunkt Böhlen Werke ereignete? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Bundespolizei selbst unter der Nummer 0341/997990 entgegen

