Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Direkt aus dem Urlaub hinter Gittern

Flughafen Leipzig/ Schkeuditz (ots)

Gestern Morgen nahm die Bundespolizei Leipzig, am Flughafen Leipzig/Halle, eine 38-Jährige fest. Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle am Flughafen Leipzig/ Halle stellten die Beamten fest, dass sie von der Staatsanwaltschaft Cottbus wegen Beleidigung mit einem Haftbefehl gesucht wird. Da die aus Lettland stammende Frau ihre Geldstrafe in Höhe von rund 1600 Euro nicht zahlen konnte, verbüßt sie die nächsten 54 Tage ihre Strafe hinter Gittern.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell