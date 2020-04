Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Fahrraddieb gleich zweimal erfolglos

Leipzig (ots)

Gestern Morgen versuchte ein Fahrraddieb am Leipziger Hauptbahnhof gleich zweimal sein "Glück" und blieb beide Male erfolglos.

Gegen 6:00 Uhr stieg der Mann in einen ICE ein und versuchte, aus diesem ein Klappfahrrad zu entwenden. Das bemerkte der Eigentümer und nahm die Verfolgung auf. Am Treppenabgang konnte er den Dieb stellen und sein Fahrrad wieder an sich nehmen. Der Geschädigte informierte die Bundespolizei. Der Täter flüchtete.

Aufgrund der Personenbeschreibung des Täters, konnte dieser wenig später am Hauptbahnhof gestellt werden. Bei sich hatte der Rumäne wieder ein Fahrrad, welches er im Bereich des Westausgangs gestohlen hatte.

Gegen den polizeibekannten 45-jährigen, gegen den zudem ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Leipzig vorlag, wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

