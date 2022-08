Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen

Freiberg (ots)

Am 11. August 2022 um 15:15 Uhr wurde der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz durch die Notfallleitstelle der DB - AG mitgeteilt, dass sich in der MRB auf der Strecke von Zwickau nach Dresden eine vermutlich angetrunkene männliche Person befindet, welche Reisende mit zwei Hämmern in der Hand bedroht.

Beim Halt des Zuges am Bahnhof in Freiberg konnten Einsatzkräfte der Polizei des Freistaats Sachsen und der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen 34-jährigen Deutschen im Zug feststellen, der einen verwirrten, aggressiven und verwahrlosten Eindruck machte. Die Person wurde in Gewahrsam genommen und einem Notarzt vorgestellt, welcher eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus veranlasste. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Bislang erhobene Zeugenaussagen bestätigten das aggressive Verhalten des Mannes.

Eine unbekannte Geschädigte meldete sich im Vorfeld beim Zugbegleiter, weil sie sich von einer männlichen Person mit einem Hammer bedroht fühlte. In Freiberg verließ sie jedoch noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte den Zug und den Bahnhof.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz nimmt unter 0371/4615 105 Hinweise von Zeugen entgegen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können bzw. Personen, die Angaben zu der unbekannten geschädigten weiblichen Person machen können.

