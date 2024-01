Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Fahndung erfolgreich - Bundespolizei nimmt mehrere Gesuchte fest

Dresden (ots)

Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen im Hauptbahnhof Dresden hatten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den richtigen Riecher. Am Freitagabend, den 12.01.2024, stellte sich heraus, dass der Deutsche vom Amtsgericht Dresden wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt wurde. Da er diese Strafe nicht bezahlte, verbüßt er nun eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis.

Am Samstag, den 13.01.2024, wurde ein 39-jähriger tschechischer Staatsangehöriger im Eurocity durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird, der von den tschechischen Behörden ausgestellt wurde. Der Mann wurde wegen Fahrens mit einem Kraftfahrzeug trotz Verbots zu einer Haftstrafe von 36 Monaten verurteilt. Er wurde vorläufig festgenommen und wird den tschechischen Behörden überstellt.

Für eine 29-Jährige nahm der Nachmittag am Sonntag (14.01.2024) eine unerwartete Wendung - sie fand sich hinter Gittern wieder. Die Deutsche wurde im Jahr 2023 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verurteilt. Trotzdem hatte sie bisher versäumt, die Geldstrafe zu begleichen. Als Konsequenz verbüßt die junge Frau nun eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt.

