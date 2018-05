BPOLI DD: Unter falscher Identität gelebt - Bundespolizei verhaftet 49-Jährigen

Dresden (ots) - Beamte der Dresdner Bundespolizei fahndeten am Sonntag, dem 29.04.2018, im internationalen Reisezug EC 178 aus der Tschechien kommend und stellten einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest.

Gegen 08:40 Uhr wurde der Deutsche am Hauptbahnhof Dresden verhaftet. Wie die Beamten vor Ort feststellen konnten, zeigte dieser zur Personenkontrolle einen gefälschten litauischen Reisepass vor. Eine Fahndungsüberprüfung offenbarte die wahre Identität und außerdem einen Haftbefehl ebenfalls wegen Urkundenfälschung des Landgerichts Frankfurt/Main sowie zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Hagen und Trier.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurden bei dem Tatverdächtigen weitere falsche Ausweisdokumente, eine litauische ID-Karte, ein litauischer Führerschein und vier Kreditkarten, welche auf andere Namen ausgestellt waren, aufgefunden.

Der gebürtige Hamburger trat bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten, Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Waffengesetz in Erscheinung. Er muss sich nun erneut wegen Urkundenfälschung verantworten.

Der 49-Jährige wurde noch am gleichen Tag in die Justizvollzugsanstalt in Dresden gebracht.

