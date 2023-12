BPOLI EBB: An Grenze zurückgewiesen

Zittau (ots) - 15.-17.12.2023 / Zittau, B 178 Die Bundespolizei stellte am vergangenen Wochenende in der Grenzkontrollstelle auf der B 178 bei Zittau drei per Haftbefehl gesuchte Männer. Am 15. Dezember 2023 war es ein 23 Jahre alter Bulgare, der 2022 in Hessen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 986,00 Euro verurteilt worden war. Durch die Zahlung dieser Summe entging der Mann ...

mehr