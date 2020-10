Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Lette arbeitete drei Monate illegal in Deutschland

Bautzen (ots)

Ein 48 Jahre alter aus Lettland stammender Staatenloser hatte ohne Visum und ohne Sozialabgaben zu leisten im Innenausbau gearbeitet.

Bundespolizisten nahmen den Mann am 7. Oktober 2020 um 03:35 Uhr in Gewahrsam nachdem sie ihn als Fahrer eines VW Sharan auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen kontrolliert hatten. Er war gerade auf dem Weg zur polnischen Grenze. Der Mann hatte nur einen Fremdenpass dabei und darf sich somit lediglich zu touristischen Zwecken im Bundesgebiet aufhalten. Er war aber in Nordrhein-Westfalen und in Hessen einer Arbeit nachgegangen und hatte hierfür einen Stundenlohn von 11,00 Euro erhalten.

Der Mann muss sich nun wegen unerlaubter Einreise, wegen unerlaubtem Aufenthalt sowie der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung verantworten. Es werden den Aufenthalt beendende Maßnahmen geprüft.

