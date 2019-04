Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verbotenen Teleskopschlagstock sichergestellt

Zittau (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Zittau kontrollierten am 9. April 2019 gegen 10:45 Uhr in der Zittauer Chopinstraße einen VW Sharan mit polnischen Kennzeichen. Der 64-jährige deutsche Fahrer konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Jedoch entdeckten die Beamten bei der Kontrolle des Fahrzeuginnenraums in der Fahrertür einen griffbereit liegenden Teleskopschlagstock.

Laut Waffengesetz handelt es sich bei diesem um einen verbotenen Gegenstand. Er wurde sichergestellt und gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

