Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ehemaligen Dieb mit Marihuana in Großschönau erwischt

Großschönau (ots)

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) kontrollierten am 7. März 2019 um 17:15 Uhr in Großschönau zwei Tschechen. Einer der beiden, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Varnsdorf, war in der Vergagenheit bereits wegen mehrerer Diebstahlshandlungen in Erscheinung getreten. Die Beamten fanden bei ihm eine Dose mit etwa 0,1 Gramm Marihuana.

Die Dose wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Landespolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

