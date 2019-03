Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Arbeitsaufnahme aufgedeckt

Bautzen (ots)

Am 01. März 2019 gegen 15:50 Uhr wurden Bautzener Bundespolizisten auf einen weißrussischen Kleinbus auf der BAB 4 aufmerksam, welcher in Richtung Görlitz unterwegs war. Er wurde aus dem Verkehr gelotst und am Parkplatz Uhyst einer Kontrolle unterzogen. Im Fahrzeug befanden sich drei männliche weißrussische Staatsangehörige. Die Kontrolle der Reisedokumente verlief ohne Beanstandungen. Alle drei Reisepässe waren gültig und hatten ein in Polen ausgestelltes Schengengültiges Visa. Stutzig wurden die Beamten bei der Kontrolle des Reisegepäcks. Hier wurden Arbeitssachen, Werkzeuge für den Trockenbau und größere Mengen an Bargeld aufgefunden. Auf Befragen wurde angegeben, in Kassel gewesen zu sein. Die Beamten bohrten weiter und die drei Weißrussen verstrickten sich in Ihren Aussagen bezüglich Reiseziel, Bargeld und der mitgeführten Sachen. Es bestand der dringende Tatverdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme und somit auch der unerlaubten Einreise und Aufenthalt nach dem Aufenthaltsgesetz. Alle drei wurden in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Bargeld, insgesamt 3000,00 Euro, wurde beschlagnahmt, wobei 1100,00 Euro davon versteckt in einer Socke aufgefunden wurde. Nach Beendigung der notwendigen Maßnahmen konnten die Weißrussen die Dienststelle wieder verlassen.

