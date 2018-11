BPOLI EBB: Autofahrer mit Reizgasrevolver und Marihuana erwischt

Hirschfelde (ots) - Am 21. November 2018 stoppte die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz um 06:30 Uhr auf der B 99 in Hirschfelde einen tschechischen VW Golf. Bei den beiden Insassen handelte es sich um zwei 45- und 61-jährige Türken aus der Region. Griffbereit in der Türablage liegend fanden die Beamten einen Schreckschussrevolver, der mit zwei Reizgaspatronen geladen war. Außerdem hatte der Fahrer ein Cliptütchen in seiner Hosentasche. Inhalt: 2,9 Gramm Marihuana.

Da der 61-jährige Fahrer nicht über den notwendigen kleinen Waffenschein verfügt, muss er sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Außerdem wird ihm der Besitz von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Drogen und Waffe wurden sichergestellt. Die Landespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

