BPOLI EBB: Bei Einkauf auf Grenzmarkt bestohlen

Ebersbach (ots) - Am 7. September 2018 meldete sich um 14:45 Uhr eine 57-jährige deutsche Frau aus Radibor bei der Bundespolizei in Ebersbach und berichtete von einem Diebstahl auf dem Grenzmarkt in Jirikov. Unbekannte Täter hatten ihr dort am Vormittag die Handtasche gestohlen. Darin haben sich ihr Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugschein, Geldkarten und 250,00 Euro Bargeld befunden.

Da diese Straftat durch die tschechische Polizei ermittelt werden muss, wurde die Frau an eine sich gerade im Dienst befindliche deutsch-tschechische Polizeistreife verwiesen. Sie wurde zum Polizeirevier Rumburk begleitet um dort Strafanzeige stellen zu können.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell