Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ford seit zehn Monaten, BMW seit ein paar Tagen ohne Versicherungsschutz

Görlitz BAB 4, Weißkeißel (ots)

Weil ihrem Ford Kuga seit Anfang Oktober 2020 der Versiche-rungsschutz fehlt, ist nun ein polnisches Ehepaar angezeigt worden. Sowohl dem Fahrer (36) als auch seiner Frau (29), die als Halterin des Pkw auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat-te, wird ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor-geworfen. Fahnder der Bundespolizei waren am Sonntagabend wegen eines Vermerkes im Fahndungssystem auf das in Rich-tung Polen fahrende Auto aufmerksam geworden. Auf dem Au-tobahnrastplatz Wiesaer Forst erfolgte anschließend eine Fahr-zeugkontrolle. Am Ende der Kontrolle wurden die Zulassungs-plaketten von den Kennzeichentafeln entfernt, die Zulassungs-bescheinigung im Auftrag der Zulassungsstelle Gütersloh einge-zogen.

Zuvor war am Sonntagmorgen der Fahrer eines BMW auf der B 115 bei Weißkeißel (Landkreis Görlitz) angehalten worden. Den serbischen Mann (38) hinter dem Lenkrad trifft ebenfalls der Vorwurf, gegen die Versicherungspflicht verstoßen zu haben. Seinem fahrbaren Un-tersatz aus dem Zulassungsbezirk Berlin fehlt seit Anfang Juli ein gültiger Versicherungsvertrag.

