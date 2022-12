Polizei Bonn

POL-BN: Polizei Bonn unterstützt Hilfsaktionen zu Weihnachten - Geschenke für "Robin Good" und Spende für "Wünsch dir was"

Am Dienstag, 20.12.2022, übergab der Bonner Polizeipräsident Frank Hoever fast 80 Geschenke an den Familienfonds Robin Good von Bonner Diakonie und Caritas.

Über die Adventszeit hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bonner Polizei die Möglichkeit, den Geschenkwunsch eines Kindes von einem "Wunschbaum" zu pflücken und für die Kinder zu besorgen. Die Wünsche reichten von Spielzeug über Sportgeräte bis zu Powerbanks für das Smartphone. Botschafterkinder der OGS-Paul-Gerhardt-Schule aus Bonn-Beuel nahmen zusammen mit dem Geschäftsführer der Bonner Diakonie, Ulrich Hamacher, und dem Bonner Caritas-Direktor Jean-Pierre Schneider die Spende stellvertretend für benachteiligte Kinder in der Region entgegen.

Unterstützt werden durch Robin Good insbesondere in Armut lebende Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Das Engagement des gemeinnützigen Vereins trägt dazu bei, dass sich die soziale, seelische und gesundheitliche Situation von Kindern in prekären Lebensverhältnissen verbessert. "Für viele Kinder ist es zum Beispiel nicht selbstverständlich, ein schönes Weihnachtsgeschenk zu bekommen. Manchen Familien fehlt hierzu das Geld", berichten Hamacher und Schneider.

Schon seit 17 Jahren unterstützten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiwache Bonner Innenstadt den Verein "Wünsch dir was e.V.". Dieser erfüllt schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang gehegte Träume. Das können Fallschirmsprünge, Besuche in Freizeitparks, Besuche beim Fußballspiel des Lieblingsvereins oder Sportgeräte sein. In diesem Jahr haben zum ersten Mal auch die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiwache Bonn Duisdorf an der Spendenaktion teilgenommen. In beiden Wachen ist ein Betrag von 3500 Euro zusammengekommen.

Polizeipräsident Frank Hoever freut sich sehr über das Engagement der Kolleginnen und Kollegen: "Wir haben mit unserem Wunschbaum und der Geschenksammlung für "Robin Good" ein tolles Zeichen gesetzt. Ganz sicher werden sich die Kinder und Jugendlichen am Heiligen Abend über ihr Geschenk freuen. Auch glaube ich, dass die sehr persönlichen Worte auf den liebevoll eingepackten Geschenken bestimmt ein Lächeln auf die Gesichter zaubern werden. Großartig finde ich auch, dass die Polizeiwache Innenstadt - in diesem Jahr gemeinsam mit der Wache in Duisdorf - jetzt schon seit 17 Jahren den Verein Wünsch dir was unterstützt. Einmal mehr ist in diesem Jahr wieder eine stolze Geldsumme zusammen gekommen um schwerkranken Kindern und Jugendlichen besondere Wünsche zu erfüllen."

