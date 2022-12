Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Hochmotorisierter SUV fährt gegen Garage - Sachverhalt aufgeklärt - Meldung -2-

Bonn (ots)

Mit einer Pressemeldung (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5398994) bat die Bonner Polizei um Zeugenhinweise nach einem Verkehrsunfall in der Bonner Innenstadt. Dabei war eine Garage nicht unerheblich beschädigt worden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 stellte sich heraus, dass der Unfall am 14.12.2022 bereits polizeilich aufgenommen worden war. Der Unfallverursacher und Fahrer des Lamborghini, der den Unfall auch gemeldet hatte, wandte sich nach der Veröffentlichung der Pressemeldung an die Polizei. Der Mieter der Garage, der im Zuge der Unfallaufnahme am vergangenen Mittwoch informiert worden war, hatte dem Vermieter den Sachverhalt bis zum nächsten Tag nicht mitgeteilt. Tags darauf hatte der Vermieter bzw. der Eigentümer der Garage den Schaden erneut gemeldet. Bei dieser Unfallaufnahme nach dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht waren dann auch die Fahrzeugteile des Lamborghini gefunden worden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell