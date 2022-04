Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Königswinter-Ittenbach - Schmuck, Bargeld und Markenkleidung entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 19.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 06:45 und 14:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Tillmannswiese" in Königswinter-Ittenbach ein.

Nach der Spurenlage gelangte(n) der/die Unbekannte(n) zunächst auf das rückwärtige Grundstück des Hauses. Von hier aus verschafften sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer des Hauses, die augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurden. Mit Schmuck, Bargeld, einem Laptop, Markenkleidung mehreren Kisten mit Rotweinflaschen als Beute verließe(n) der/die Unbekannte(n) das Haus schließlich unerkannt.

Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell