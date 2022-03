Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Polizei sucht Radfahrer nach Verkehrs- und Körperverletzungsdelikt - Meldung -2-

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat in einer Pressemitteilung vom 10.03.2022 Zeugen einer Auseinandersetzung zweier Radfahrer am Mittwoch, den 09.03.2022 in Bonn-Poppelsdorf gesucht.

Dabei soll ein bislang unbekannter Radfahrer einem 58-Jährigen im Vorbeifahren ins Gesicht geschlagen haben (sieh dazu unsere Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5167466).

Nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung meldete sich nun ein Zeuge bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 1, der den beschriebenen Mann als mutmaßlichen Täter eines weiteren Körperverletzungsdeliktes beobachtet hat. Dieses soll sich bereits am 04.03.2022 im Bus der Linie 601 zwischen Poppelsdorf und dem Universitätsklinikum Bonn ereignet haben.

Zur Tatzeit gegen 18:20 Uhr soll der auch an diesem Tag sein blaues Fahrrad mitführende Mann an der Haltestelle Sertürner Straße ein älteres Paar vor dem Aussteigen verbal provoziert und die Dame dann körperlich attackiert haben. Der Zeuge stieg eine Haltestelle später aus, der Radfahrer verblieb im Bus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte bis zum Gelände des Universitätsklinikums weiterfuhr.

Der Mann wird von dem Zeugen als etwa 20-30 Jahre alt, bekleidet mit hellblauer Winterjacke, gestrickter Wollmütze mit Bommel sowie schwarzen Handschuhen beschrieben und soll eine dunkle Hautfarbe haben. Er führte ein auffälliges hellblaues Beachcruiser-Fahrrad mit, das vom Rahmen her einem Motorrad-Chopper gleicht. Die schwarzen Reifen des Rades sollen seitlich weiß gefärbt sein, einen Gepäcktrager hat das Rad nicht.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei führt in beiden Fällen die Ermittlungen. Die Fahrgäste des beschriebenen Busses, das ältere Paar und mögliche weitere Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Tatverdächtigen oder den beiden geschilderten Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell