Polizei Bonn

POL-BN: Vilich-Rheindorf: Einbrecher entwendeten Schmuck - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Besonders leicht hatten es Einbrecher am Montagnachmittag (22.11.2021) Schmuck aus dem Schlafzimmer einer Erdgeschosswohnung in Vilich-Rheindorf zu entwenden. Die Täter gelangten in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr, vermutlich durch eine offen stehende Terrassentür, in die Wohnung auf der Rheindorfer Straße. Sie konnten anschließend mit Ihrer Beute unerkannt flüchten. Die Bewohner der Wohnung hielten sich zum Tatzeitpunkt im Wohnzimmer auf.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat nach erfolgter Spurensicherung am Tatort die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

