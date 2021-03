Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Unbekannte entwendeten Auto-Kompletträder aus Lagercontainer - Polizei bittet um Hinweise

Bornheim (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 24.03.2021, gegen 18:00 Uhr, und dem 25.03.2021, 07:20 Uhr, machten sich Diebe an mehreren auf dem Grundstück eines Autohauses in Bornheim-Roisdorf aufgestellten Lagercontainern zu schaffen.

Durch das gewaltsame Öffnen der Türen gelangten sie in die Container, aus denen sie nach den bisherigen Feststellungen zahlreiche komplette Felgensätze mit Reifen entwendeten. Anschließend verließen die Unbekannten den Bereich mit ihrer Beute unbemerkt.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand waren die Diebe vermutlich mit einem Fahrzeug bis an das Grundstück der betroffenen Firma herangefahren. Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige Kriminalkommissariat 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell