POL-BN: Trickdiebe bestehlen Seniorin in Bad Godesberg

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Trickdieben. Sie gaben sich am Freitagmittag in Bad Godesberg gegenüber einer Seniorin als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter dem Vorwand etwas in ihrem Badezimmer reparieren zu müssen, verschaffte sich einer der beiden Unbekannten Zutritt zur Wohnung der Frau. Der andere blieb vor dem Haus stehen.

Von ihr unbemerkt, durchsuchte der 25-35 Jahre alte Mann das Schlafzimmer der Frau nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verabschiedete er sich und verließ das Haus.Er ging mit dem anderen Mann davon.

Nun bemerkte die Seniorin den Diebstahl von Schmuck und Münzen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Unbekannten verlief ergebnislos. Sie wurden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger: 25-35 Jahre alt, 170 cm groß, kräftige Statur; dunkle kurze Haare, kleiner Oberlippenbart, trug u.a. eine kurze, blaue Hose.

2. Tatverdächtiger: etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, kurze beige Hose und blaues T-Shirt.

Wer am Freitag, 14.08.2020, in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich der Rheinallee, Dürenstraße, Kronprinzenstraße oder Denglerstraße zwei Verdächtige gesehen hat, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, mit der Kriminalwache der Bonner Polizei Kontakt aufzunehmen. Rufnummer 0228/150.

Die Bonner Polizei warnt vor den miesen Machenschaften der Trickdiebe und appelliert:

-Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

-Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

-Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

-Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

-Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

