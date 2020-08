Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall in Meckenheim - Radfahrerin erlag ihren schweren Verletzungen

Bonn (ots)

In den frühen Abendstunden des 10.08.2020 ereignete sich in Meckenheim im Einmündungsbereich der Altendorfer Straße in die Gelsdorfer Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall: Gegen 17:45 Uhr war ein Linienbus auf der Gelsdorfer Straße unterwegs - der Fahrer wollte nach rechts in die Altendorfer Straße abbiegen. Nach den bisherigen Ermittlungen hielt er den Bus zunächst an. Als er wieder anfuhr, erfasste er mit der vorderen rechten Fahrzeugseite eine 68-jährige Radfahrerin, die zu Boden stürzte und hierbei schwer verletzt wurde. Nach erfolgter notärztlicher Versorgung vor Ort wurde die Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Hier erlag sie am 11.08.2020 ihren schweren Verletzungen. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

