Polizei Bonn

POL-BN: Versuchter Straßenraub: Tatverdächtiger mit Haftbefehl gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Samstagabend in der Bonner Innenstadt einen 37-jährigen Mann festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Um 22:20 Uhr hatte der Gesuchte auf dem Bertha-von-Suttner-Platz versucht, einem 21-Jährigen das Mobiltelefon zu entreißen. Dieses Handgemenge beobachtete eine 18-Jährige: Beherzt rief sie dem Tatverdächtigen zu, dass sie die Polizei anrufen werde. Daraufhin ließ der 37-Jährige von seinem Vorhaben ab und fuhr auf einem Tretroller davon. Vor Erreichen der Kennedybrücke wurde er von einer alarmierten Streife der Wache Innenstadt gestellt und in das Polizeipräsidium gebracht. Dort stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung vorlag. Er wird nun in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

