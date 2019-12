Polizei Bonn

POL-BN: Pkw Aufbrüche in Röttgen: Festeinbauten entwendet - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In der Zeit von Mittwoch (04.12.2019) 16:00 Uhr bis Donnerstag (05.12.2019) 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter Festeinbauten aus insgesamt sieben Fahrzeugen in Röttgen. Die Autos der Marke BMW waren in den Straßen Zedernweg, Hobsweg, Merler Alle, Am Kottenforst, Marie-Elisabeth-Lüders-Straße und auf dem Kurfürstenplatz abgestellt. Die Täter verschafften sich in allen Fällen durch das Überwinden des schlüssellosen Zugangssystems Keyless-Go Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten Lenkräder, Airbags und fest eingebaute Navigationsgeräte.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell