POL-BN: Bonn-Nordstadt: Mutmaßliche Fahrraddiebin in Untersuchungshaft

Nach ihrer vorläufigen Festnahme am Sonntagmorgen (29.09.2019) in der Bonner Nordstadt befindet sich eine 30-jährige Frau nun in Untersuchungshaft. Sie steht im Verdacht, im vergangenen Juni ein Fahrrad gestohlen zu haben.

Beamte der Bonner City-Wache kontrollierten die zu diesem Zeitpunkt radfahrende Frau am Sonntag gegen 08:50 Uhr am Heinrich-Böll-Ring, da sie sie einige Minuten zuvor noch ohne Fahrrad beim Konsum von Alkohol beobachtet hatten. Bei der Überprüfung fiel ihnen auf, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war. Es war einem 19-jährigen Mann zwischen dem 25. und 26. Juni 2019 auf der Kölnstraße gestohlen worden. Die 30-Jährige, die nach bisherigen Feststellungen ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, machte unplausible Angaben zur Herkunft des Rades. Sie wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Am Montagmorgen übernahm die zuständige Ermittlungsgruppe (EG) "Bike" die weitere Sachbearbeitung. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde die 30-Jährige, die der Polizei bereits wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten bekannt ist, später einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen sie.

