Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: 84-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Schwere Verletzungen trug eine 84-jährige Fahrradfahrerin am Mittwochmorgen (03.07.2019) bei einem Verkehrsunfall in Bad Honnef davon. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer gegen 08:50 Uhr die Rhöndorfer Straße in Fahrtrichtung Bad Honnef. Der 59-Jährige bog dann nach links in die Straße Meßbeuel ab. Im Einmündungsbereich erfasste der Lkw die 84-jährige Fahrradfahrerin, die unter das Fahrzeug geriet.

Nach erfolgter notärztlicher Versorgung vor Ort wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es unklar, ob sich die 84-Jährige auf dem Fahrrad fahrend oder das Fahrrad schiebend fort bewegte.

Die Polizei Bonn führte eine qualifizierte Unfallaufnahme durch, der Einmündungsbereich wurde für etwa vier Stunden gesperrt. Der Lkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Ein Notfallseelsorger übernahm die Betreuung des unter Schock stehenden Lkw-Fahrers.

