Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bonn-Beuel, Landgrabenweg

Bonn (ots)

Am Sonntag, 19.05.2019, 00:53 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Bonn über einen Verkehrsunfall informiert, der sich in Bonn- Beuel, Landgrabenweg (Höhe Deutsche Telekom) ereignet hatte. Beim Eintreffen des Streifenwagens der Polizeiwache Ramersdorf befand sich ein 31 jähriger männliche PKW Fahrer eingeklemmt in seinem durch den Verkehrsunfall schwer beschädigten Fahrzeug. Anwesende Verkehrsteilnehmer waren gerade dabei, den zuerst bewusstlosen Fahrzeugführer aus seinem PKW zu ziehen. Nach erfolgreicher Bergung des Fahrzeugführers konnte dieser vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem RTW zum Malteser Krankenhaus verbracht werden.

Weiterhin war ein Bus der Stadtwerke Bonn an diesem Verkehrsunfall beteiligt, der am rechten Fahrbahnrand stand.

Nach Befragung von am Unfallort anwesenden Personen hatte sich das Unfallgeschehen wie folgt zugetragen: Der PKW Fahrer beabsichtigte, vom Parkplatz "Hariboschiff" kommend, auf den Landgrabenweg nach rechts in Fahrtrichtung Ramersdorf abzubiegen und übersah dabei den aus Richtung Bonn- Beuel Innenstadt kommenden Bus der Stadtwerke Bonn. Im Einmündungsbereich kam es zu einem starken Zusammenstoß, durch den der PKW nach rechts auf eine Grünfläche geschleudert wurde. Die Fahrerseite am PKW wurde vollständig zerstört; am Bus entstand im Frontbereich eine massive Beschädigung. Der Fahrer des Busses wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der PKW wurden so erheblich beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmer von der Unfallstelle entfernt werden musste. Der Abtransport des Busses konnte durch die Stadtwerke Bonn durchgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Bonn.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000EUR.

