Polizei Bonn

POL-BN: Straßenraub in Bonn-Endenich

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu vier Jugendlichen, die am Dienstag, 26. 02.2019, gegen 19.30 Uhr, in Bonn-Endenich einen 14-Jährigen geschlagen und beraubt haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Junge gegen 19:40 Uhr auf einem Fußweg von der Alfred-Bucherer-Straße in Richtung Magdalenenstraße. Ihm folgten mehrere Jugendliche, die ihm zuvor auch schon in einem Linienbus aufgefallen waren. An der Einmündung zur Magdalenestraße holten sie ihn ein. Einer der Unbekannten schlug ihm ins Gesicht, woraufhin er zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Die Tatverdächtigen durchsuchten ihn und entwendeten eine Tasche, in der sich ein Panda-Kostüm befand, welches er sich zuvor in der Stadt gekauft hatte. Als eine Passantin auf das Geschehen aufmerksam wurde und die vier 16 - 18 Jahre alten Jungen ansprach, liefen diese davon. Die Zeugin informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Wer Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, diese sollen schwarze kurze Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 32 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen. Rufnummer 0228 / 150.

