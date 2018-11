POL-BN: Sicherheitslücke bei Keyless-Go-Systemen: Die Bonner Polizei gibt Präventionshinweise zum Schutz vor Autodieben

1 weiterer Medieninhalt

Kriminalhauptkommissar Gerald Ohletz zeigt ein Etui zum Schutz vor Autodieben. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Immer wieder nutzen Autodiebe eine Sicherheitslücke bei "Keyless"-Schließsystemen zur schnellen Tatausführung. Mit einem Funkwellenverlängerer greifen sie die Schlüsselsignale ab, öffnen die Türen und fahren mit dem teuren Auto davon. Das kann leicht verhindert werden: Mit speziellen Schüsseletuis, Metallboxen und gefahrenbewusstem Verhalten kann man sich vor den Dieben schützen. Bei Autos mit so genannten "Keyless" Schließsystemen ist zum Öffnen des Fahrzeuges kein Tastendruck notwendig, es genügt den Schlüssel bei sich zu tragen. Sobald sich der Autofahrer nähert, wird der Schlüssel per Funk erkannt und durch Berührung des Türgriffs öffnet sich die Zentralverriegelung. Fahrzeugschlüssel mit der Keyless-Go Funktion senden also dauerhaft ein Signal aus, um dem Fahrzeug zu signalisieren, dass er sich in direkter Nähe befindet. Das Fahrzeug versucht wiederum dieses Signal aufzugreifen, um sich öffnen und starten zu lassen, sobald der Fahrzeughalter in der Nähe ist.

"Genau das machen sich Diebe zu Nutze. Eine Funkwellen-Verlängerung genügt, um das System auszutricksen", erklärt Kriminalhauptkommissar Gerald Ohletz, der die Kriminalprävention im Bonner Polizeipräsidium leitet. Der "Verlängerer" wird von einer Person in die Nähe des Autoschlüssels positioniert, beispielsweise vor der Haustür. Eine zweite Person steht mit einem zweiten Gerät bei der Fahrertür des Fahrzeugs und fängt das Signal auf. So wird dem Wagen vorgetäuscht, dass sich der Schlüssel in Wagennähe befindet und die Täter können spurlos, ohne sichtbare Einbruchsspuren, wegfahren. Das Tückische: Läuft der Motor einmal, hinterfragt das Fahrzeug das Signal des Schlüssels nicht mehr und bleibt so lange in Betrieb, wie Benzin im Tank ist.

Wie kann man sich schützen? Kriminalhauptkommissar Gerald Ohletz rät: " Bereits für kleines Geld lassen sich online und im Fachhandel Etuis oder Metallboxen erwerben, die das Signal zwischen Schlüssel und Fahrzeug abschirmen. Hier sollte jedoch nach dem Kauf unbedingt ein Selbsttest erfolgen. Die sicherste Möglichkeit ist jedoch immer noch die Keyless-Funktion beim Händler deaktivieren zu lassen".

