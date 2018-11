POL-BN: Meckenheim: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Wohnungseinbruch

Einbruchsversuch in Meckenheim - Hinweise unter 0228/150. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstag (22.11.2018) in eine Wohnung in der Straße im Ruhrfeld in Meckenheim einzubrechen. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:30 Uhr verschafften sie sich zunächst Zugang zu dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Dort versuchten die Einbrecher eine Wohnungstür aufzuhebeln, was ihnen allerdings misslang. Anschließend konnten sie unerkannt vom Tatort flüchten.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch übernommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.

