POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter Autodieb in Bonn-Gronau geblitzt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - In der Nacht zum 26.10.2018 entwendeten Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen unter Nutzung des sog. "Keyless-Go-Systems" einen BMW 640i in der Straße "Am Schänzchen" in Bonn-Castell.

Um 04:02 Uhr wurde ein bislang Unbekannter in dem gestohlenen schwarzen BMW auf der B9 in Fahrtrichtung Bad Godesberg geblitzt. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem ist die Person anderweitig aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Wie man Sicherheitslücken bei Keyless-Go-Systemen wirksam schließt, erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://bonn.polizei.nrw/artikel/sicherheitsluecke-bei-keyless-go-systemen-so-schuetzen-sie-sich-vor-autodieben

