POL-BN: Bonn-Kessenich: Kriminalpolizei ermittelt nach Tageswohnungseinbruch

Bonn (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag, 05.07.2018, zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Lahnweg in Kessenich ein. Zur Tatzeit gelangten sie unbemerkt auf das Grundstück, brachen eine Terrassentüre auf und durchsuchten die Räume. Mit einem erbeuteten Fernsehgerät und Bargeld entkamen die Einbrecher unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Die Bonner Polizei appelliert zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen. Eine Übersicht über die aktuelle Einbruchssituation im Polizeipräsidium Bonn finden Sie unter bonn.polizei.nrw.

