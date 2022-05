Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Große Freude bei Jugendfeuerwehr Ratingen - Großzügige Spende der Sparkasse

Was für eine Überraschung für die Jugendfeuerwehr Ratingen! Am 04.05.2022 wurde der Leitung der Jugendfeuerwehr im Beisein von dem Leiter der Feuerwehr Ratingen, René Schubert, dem Feuerwehrdezernenten Harald Filip und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins Manfred Dörr eine großzügige Spende in Höhe von 7.740 EUR überreicht. Überbringer der tollen Nachricht waren Michael Franzen und Björn Schulte von der Sparkasse HRV. "Die Gemeinschaftsstiftung der Sparkasse HRV eröffnet Bürgerinnen und Bürgern unserer Region die Möglichkeit Gutes zu tun. So kann jeder Interessierte durch Spenden und Zustiftungen soziale und gemeinnützigen Ziele langfristig und über den Tod hinaus fördern. Dadurch ist es möglich, Vereine wie den Förderverein der Feuerwehr Ratingen zugunsten der Jugendfeuerwehr Ratingen, bei ihren vielfältigen Aufgaben nachhaltig zu unterstützen. Auskünfte zur Sparkassen-Stiftung gibt gerne Björn Schulte unter 02051 3151512 oder bjoern.schulte@sparkasse-hrv.de." erklärt Michael Franzen. Das Leitungsteam der Jugendfeuerwehr mit Emanuel Stellet, Leonie Ritter und Nick Viglahn weiss auch schon wie das Geld eingesetzt werden kann. "Prima! Wir werden den Jugendfeuerwehrraum neu gestalten und jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr bekommt Kniepolster als Ergänzung für die Schutzkleidung. Wir sind sehr dankbar für diese Überraschung." so Emanuel Stellet.

