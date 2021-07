FW Ratingen: Update - Kreis Mettmann entsendet Feuerwehrkräfte - Einsatz im Rahmen der Bezirksbereitschaft 4 der Bezirksregierung Düsseldorf im Flutgebiet

Feuerwehr Ratingen

Kreis Mettmann, 20.07.2021 Pressemeldung im Namen des Kreisfeuerwehrverbandes Mettmann Die gestern im Schadensgebiet in Euskirchen eingetroffenen Kräfte der Bezirksbereitschaft 4 haben in der Nacht eine Ruhepause gehabt. Nach der Versorgung am Morgen sind die Einsatzeinheiten wieder in zwei Ortsteilen im Einsatz. Gegen Mittag wird einer der Einsatzschwerpunkte wahrscheinlich abgeschlossen. Dann wird den frei werdenden Hilfskräften eine neue Einsatzstelle zugewiesen. Die Feuerwehrleute vor Ort berichten von schweren Schäden. "Es ist wirklich dramatisch!" so einer der Helfer. Wir informieren Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

