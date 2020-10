Polizei Mettmann

POL-ME: Kein Spaß, sondern ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr! - Wülfrath - 2010028

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am nächtlich frühen Samstagmorgen des 03.10.2020 (Tag der Deutschen Einheit / Feiertag) wollte ein BMW-Fahrer seinen PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Goethestraße in Wülfrath abstellen. Als er dazu den Einfahrtbereich des Parkplatzes befuhr, konnte er nur mit einer reaktionsschnellen Gefahrenbremsung und einer starken Lenkbewegung die Kollision mit mehreren Einkaufswagen verhindern, welche scheinbar herrenlos über den Parkplatz rollten. Gleichzeitig aber bemerkte er vier bislang noch unbekannte Personen, welche sich laut lachend vom Parkplatz entfernten und in Richtung Stadtpark davonliefen. Sachschaden entstand bei dem gefährlichen Ereignis zum Glück nicht.

Zwei der vier Personen, die im dringenden Verdacht stehen die Verriegelung der Einkaufswagen zuvor in deren Unterstand gelöst und die stählernen Gitterwagen dann vorsätzlich auf die "führerlose Fahrt" geschickt zu haben, werden wie folgt beschrieben:

- 1. Person:

- ca. 20 bis 30 Jahre alt

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke

- trug eine rote Flasche bei sich

- 2. Person:

- schlanke Figur

- zur Seite gekämmte Haare

- viereckige Brille

- bekleidet mit einem grauen Pullover

Sofort nach Meldung der Tat veranlasste polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den vier flüchtigen Personen führten leider nicht zu einem schnellen Erfolg. Die Wülfrather Polizei bewertet den geschilderten Sachverhalt nicht als harmlosen Spaß oder witzigen Streich, sondern als Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) und leitete deshalb ein entsprechendes Strafverfahren ein. Dazu ermittelt nun das zuständige Verkehrskommissariat der Direktion Verkehr der Kreispolizei. Sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der vier tatverdächtigen Personen und Klärung der Straftat nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell