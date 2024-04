Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Reiseinformation der Bundespolizei anlässlich des Niedersachsenderbys zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96; temporäre Sperrung des Südparkplatzes am Hauptbahnhof

Hannover (ots)

Am Sonntag, den 14. April um 13:30 Uhr, findet in Braunschweig das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 statt. Zu diesem Derby erwartet die Bundespolizei bis zu 2000 Gästefans, die mit der Bahn anreisen. Ein Entlastungszug der Westfalenbahn mit einer Kapazität von ca. 2500 Sitz- und Stehplätzen wird hierzu eingesetzt.

In der Vergangenheit wurden ankommende Gästefans in der Regel durch den Braunschweiger Hauptbahnhof in Richtung Bahnhofsvorplatz geleitet, von dort fuhren bereitgestellte Shuttle-Busse die Fans zum Eintracht Stadion.

Die Bundespolizei informiert, dass an diesem Spieltag der Shuttle-Verkehr nicht auf dem Bahnhofsvorplatz eingerichtet wird, sondern stattdessen die Shuttle-Busse von der Ackerstraße in Richtung Stadion fahren. Dieses Konzept fand bereits beim letzten Derby in Braunschweig, am 19. März 2023, statt und hat sich bewährt.

Aus diesem Grund wird während der An- und Abreise der Fans, zwischen 10 und 12 Uhr und 15 und 17 Uhr, zu temporären Sperrungen des Zugangs Süd des Hauptbahnhofs und der Zu- und Ausfahrt an der Ackerstraße kommen. Zusätzlich werden große Teile des Südparkplatzes für den fußläufigen Weg der Gästefans zu den Shuttlebussen gesperrt.

Die Bundespolizei bittet in diesem Zusammenhang bereits jetzt alle Nutzer des Bahnhofs Braunschweig Hauptbahnhof um Berücksichtigung dieser Hinweise für die eigene Planung und um Verständnis für die ggf. entstehenden erforderlichen polizeilichen Maßnahmen. Darüber hinaus wird empfohlen den Parkplatz Süd am Hauptbahnhof Braunschweig an diesem Tag aus den genannten Gründen zu meiden und stattdessen die Parkmöglichkeiten auf der Ost- und Westseite des Hauptbahnhofs zu nutzen.

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Schuol, appelliert zudem die für Sonntag erlassene Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von Glasflaschen / Glasbehältnissen, Getränkedosen, pyrotechnischen Gegenständen, Schutzbewaffnung sowie Vermummungsgegenständen einzuhalten: "Wir werden die Einhaltung der Allgemeinverfügung anlassbezogen kontrollieren und werden auch bereits bei der Anreise gegen jede Form von Gewalt- und Pyroexzessen konsequent vorgehen."

